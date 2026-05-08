Real Madrid castiga con fuerte multa a Valverde y Tchouaméni tras pelea en entrenamiento

El Real Madrid confirmó la sanción impuesta a Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni luego del enfrentamiento que protagonizaron durante un entrenamiento previo al duelo ante Barcelona. El club decidió cerrar el caso con una multa económica para ambos jugadores, después de que mostraran arrepentimiento y se disculparan mutuamente.

De acuerdo con la información difundida, el conflicto comenzó desde la práctica del miércoles 6 de mayo, cuando surgieron roces entre ambos futbolistas debido a algunas entradas fuertes durante el entrenamiento, situación que derivó en reclamos e intercambios verbales.

¿Cómo ocurrió el conflicto entre Valverde y Tchouaméni?

La tensión aumentó en la sesión del jueves 7 de mayo, cuando el director técnico Álvaro Arbeloa volvió a colocar a Valverde y Tchouaméni en equipos distintos. Durante la práctica, las diferencias escalaron hasta llegar al contacto físico.

Versiones señalan que el incidente terminó cuando Federico Valverde se golpeó la cabeza contra una mesa, lo que le provocó una herida que requirió puntos de sutura antes de ser trasladado a un hospital.

Acciones del Real Madrid tras el incidente

Horas después de lo ocurrido, el Real Madrid informó mediante un comunicado que abrió expedientes disciplinarios contra ambos jugadores para investigar los hechos registrados en el entrenamiento del primer equipo.

Este viernes 8 de mayo, el club dio a conocer la resolución final: tanto Valverde como Tchouaméni comparecieron ante el instructor del expediente, aceptaron su responsabilidad y ofrecieron disculpas entre ellos, así como al plantel, cuerpo técnico y aficionados.

La institución decidió mantener la sanción únicamente en una multa económica de 500 mil euros para cada futbolista, cifra que supera los 10 millones de pesos mexicanos por jugador.