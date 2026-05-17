Chivas Sub 21 se corona campeona del Clausura 2026 en Guadalajara

GUADALAJARA, Jalisco 16-May-2026 .-Las Chivas Sub 21 se consagraron campeones de la categoría en el torneo Clausura 2026 ante el América.

Los canteranos del Guadalajara se impusieron 4-1 en el marcador global, luego de lograr dicho marcador en el duelo de Ida en el Estadio AKRON y de empatar sin goles en las instalaciones azulcremas.

Los goles del Rebaño Sub 21 fueron un doblete de Esteban Mendoza a los minutos 5 y 63, complementado por otro doblete de Jesús Hernández, al 37 y al 85. Por el América descontó Miguel Carreón al 73.

"¡Muchas felicidades a nuestra Sub-21 por ser campeones del Clausura 2026!. Inspirar a México es parte de la esencia de Chivas. Y eso empieza aquí: creyendo en nuestros jóvenes, formando talento y acompañándolos para que crezcan con valores, identidad y amor por estos colores.

"Felicidades a nuestros campeones, a sus familias, cuerpo técnico y a todos los que hacen posible esto. Disfruten este momento. ¡Qué orgullo verlos defender estos colores y poner el nombre de Chivas en lo más alto!", expresó el presidente del club, Amaury Vergara.

El Rebaño Sub 21 es dirigido por Luis Arce.

El partido de ida se llevó a cabo en el Estadio AKRON, donde Chivas Sub 21 mostró un dominio claro sobre el América, logrando un resultado que les permitió encaminarse hacia el título.

La celebración del equipo y del presidente Amaury Vergara resalta la importancia de este triunfo en la formación de jóvenes talentos en el club, enfatizando los valores que Chivas representa.