FIFA niega transferencias en Liga MX: Chivas se ve afectado

La Liga MX y la Federación Mexicana de Futbol recibieron la respuesta que temían. La FIFA rechazó de forma oficial la posibilidad de abrir un periodo extraordinario de transferencias para reforzar a los equipos en la Liguilla, dejando a los clubes sin margen para suplir a sus seleccionados.

A través de un comunicado, el organismo fue claro sobre la decisión que impactará directamente en la recta final del torneo.

"No será posible realizar registros o transferencias adicionales entre Clubes de la Liga MX para reforzar plantillas de los Clubes que ceden seleccionados en la Fase Final del Torneo Clausura 2026".

La negativa pone fin a una iniciativa que buscaba equilibrar la competencia, considerando que varios equipos perderán a futbolistas clave convocados por la selección mexicana de Javier Aguirre.

En este escenario, Chivas aparece como el club más afectado.

El Guadalajara vive una gran temporada, en la que se mantiene como líder general tras 12 jornadas, con 10 victorias y 2 derrotas, además de contar con 30 puntos, lo que le da una ventaja de 3 unidades sobre Cruz Azul, su más cercano perseguidor con 27.

Se trata del mejor torneo del Rebaño en años recientes, en un contexto donde además carga con la presión de no ser campeón desde 2017, lo que vuelve aún más delicado cualquier escenario que comprometa su plantel en la fase final.

A esto se suma su aportación al Tricolor. En la última convocatoria estuvieron Raúl Rangel, Richard Ledezma, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, todos con posibilidades reales de ser considerados en la lista final rumbo al Mundial.

La consecuencia es directa: si estos jugadores son llamados, Chivas perdería una base importante justo en la Liguilla, sin posibilidad de incorporar refuerzos para compensar las ausencias.

Chivas, líder general, podría perder a varios seleccionados en la fase final del torneo.

El plan original contemplaba que los equipos pudieran fichar jugadores mexicanos de clubes eliminados, en función del número de seleccionados que aportaran. Sin embargo, la falta de claridad en el modelo y su aplicación desigual terminaron por frenar la propuesta.

Además, aunque la Liga ya había abierto la puerta a utilizar hasta nueve extranjeros como otra medida de compensación, en el caso del Guadalajara esa alternativa no existe, lo que acentúa aún más su desventaja competitiva.

La decisión de FIFA deja un mensaje claro: la Liguilla del Clausura 2026 se jugará sin excepciones reglamentarias y con los clubes obligados a adaptarse a la ausencia de sus seleccionados.

La negativa de FIFA busca mantener la equidad en la competencia de la Liga MX.

Para Chivas, el reto no solo será mantener el liderato, sino hacerlo en el momento más importante del torneo y con una plantilla que podría llegar disminuida.