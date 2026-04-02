Italia busca nuevo rumbo tras dimisiones de Gravina y Buffon

La caída de Italia en la tanda de penales ante Bosnia y Herzegovina no sólo cerró una serie. Encendió una alarma que lleva años sonando. La selección que levantó cuatro Copas del Mundo volvió a quedarse fuera del mapa y ahora observa el torneo de 2026 desde lejos, por tercera ocasión consecutiva.

El golpe provocó una reacción en cadena dentro de la Federación Italiana de Fútbol. Gabriele Gravina y Gianluigi Buffon presentaron su dimisión. Gennaro Gattuso se quedó sin respaldo institucional y su salida parece cuestión de calendario. Italia perdió la narrativa de continuidad que intentaba reconstruir.

El vacío se llenó de nombres conocidos. Massimiliano Allegri aparece como una opción lógica aunque atada a su club. Roberto Mancini y Antonio Conte representan el regreso a caminos ya transitados. Para muchos el problema no es la falta de candidatos, es la falta de dirección.

En medio del ruido, un nombre rompe la inercia. Pep Guardiola. La posibilidad fue deslizada desde Italia con un tono que mezcla deseo y provocación. El técnico del Manchester City termina ciclo al final de temporada y su vínculo emocional con el fútbol italiano no es un secreto.

La idea seduce porque contradice la tradición. El calcio se construyó sobre el control, la espera y el cálculo. Guardiola propone otra geometría. Posesión como punto de partida, presión alta como norma, riesgo como lenguaje.

Italia atraviesa un momento incómodo. Tiene historia, tiene memoria, pero perdió presente. El debate sobre el siguiente entrenador expone algo más profundo. No se trata solo de elegir un nombre. Se trata de decidir qué quiere ser la selección.

Guardiola no es una garantía. Es una apuesta. También es una declaración de intenciones en un país que durante décadas dictó reglas tácticas al resto. Hoy mira hacia afuera en busca de respuestas. El fútbol italiano no solía necesitar salvadores, ahora los imagina.