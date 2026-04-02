James Rodríguez es hospitalizado por deshidratación severa en Minnesota

La Federación Colombiana de Fútbol informó que el exjugador del León, James Rodríguez, fue hospitalizado en Estados Unidos por un cuadro de deshidratación severa, luego del partido amistoso que disputó la selección de Colombia ante Francia el domingo como preparación rumbo al Mundial 2026.

En un comunicado, la FCF señaló que el lunes el mediocampista "presentó un cuadro de deshidratación severa que requirió su hospitalización durante las últimas 72 horas" en Minnesota, donde actualmente juega a nivel de clubes. La federación indicó que el ingreso tuvo como objetivo un monitoreo clínico preventivo y su recuperación.

El reporte médico más reciente apunta a una evolución favorable del jugador. La FCF también precisó que la situación "no guarda relación con lesiones musculoesqueléticas ni está vinculada al desarrollo de sus actividades futbolísticas".

Rodríguez, de 34 años y capitán de la selección colombiana, fue titular en el encuentro disputado en Landover, Maryland, en el que Colombia perdió 3-1 ante Francia. El mediocampista permaneció 63 minutos en el campo.

El estado del jugador se mantiene bajo seguimiento a poco más de dos meses del inicio del Mundial 2026. Colombia tiene previsto debutar el 17 de junio ante Uzbekistán en la fase de grupos, que también incluye enfrentamientos ante República Democrática del Congo y Portugal.

En lo que va de 2026, Rodríguez ha tenido actividad limitada a nivel de clubes con el Minnesota United de la MLS, equipo al que se incorporó en febrero. Su participación se ha visto reducida en medio de reportes de molestias físicas.

Previo al partido ante Francia, el mediocampista también fue titular en un amistoso frente a Croacia. La Federación no precisó si el jugador continúa hospitalizado al momento del último reporte.