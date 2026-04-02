FIFA amplía plazos para estadios en Liga MX Clausura 2026

La FIFA ya emitió su postura respecto a dos peticiones que salieron desde el gremio futbolístico en México, con miras al cierre del torneo de Liga MX Clausura 2026 y la celebración del Mundial 2026, en los que México, Estados Unidos y Canadá son anfitriones.

El ente rector del fútbol amplió la fecha de entrega para los estadios Guadalajara (estadio Akron) y Monterrey (estadio BBVA), para una mejor logística y competencia dentro de la Liguilla del Clausura 2026.

En el caso de las Chivas, al momento líderes del torneo, podrán utilizar su estadio hasta el 13 de mayo próximo. Mientras que los Rayados de Monterrey, novenos de la competición tras 12 jornadas disputadas, tienen plazo de usar el Gigante de Acero hasta el 17 de mayo.

Respecto al Estadio Ciudad de México (Estadio Banorte), no hay alguna consideración extraordinaria, pese a que los trabajos de remodelación continúan en ciertos sectores dentro y fuera del inmueble que se convertirá en tres veces mundialista.

Cabe recordar que la fecha de entrega de todos los estadios sedes, según se estableció en el libro de cargos de la FIFA, se fijó para el 11 de mayo y de esa manera correr la cuenta regresiva para la inauguración del 11 de junio en la CDMX.

Por otro lado, la FIFA también informó sobre la petición de abrir una ventana de fichajes, para los equipos que sufran bajas de seleccionados nacionales en la Liguilla del Clausura 2026, una vez que el seleccionador Javier Aguirre convoque a sus jugadores al finalizar el mes de abril, para comenzar la concentración definitiva antes de encarar el Mundial 2026.

"FIFA ha determinado no autorizar la solicitud de habilitar un tercer periodo de transferencias durante el año futbolístico. En consecuencia, no será posible realizar registros o transferencias adicionales entre clubes de la liga mexicana jala reforzar plantillas de los clubes que ceden seleccionados en la fase final del torneo Clausura 2026", indicó la Liga MX en representación de la Federación Mexicana de Fútbol.