Hirving Lozano ficha por el LA Galaxy: Regreso a la MLS

Hirving "Chucky" Lozano está de vuelta en las canchas, luego de que el LA Galaxy hizo oficial su fichaje en calidad de jugador designado. El mexicano llega como cedido hasta diciembre de 2026 y con opción de compra definitiva.

"Hirving es un jugador al que intentamos fichar hace tres años, por lo que esto se siente como cerrar un círculo. Es un competidor feroz con una excelente trayectoria rindiendo en equipos que han luchado por títulos en múltiples ligas, incluida su temporada de debut en la MLS", declaró Will Kuntz, manager general del LA Galaxy.

Tras varios meses sin jugar, el futbolista mexicano se une al LA Galaxy tras su paso por San Diego FC. El cuadro angelino destacó el aporte goleador del "Chucky" Lozano, con más de 129 tantos entre equipos y selección mexicana.

Will Kuntz subrayó que el futbolista mexicano era el adecuado para reforzar la plantilla del LA Galaxy de cara al tramo final de la temporada. "Contamos con un grupo talentoso, un vestuario sólido y un objetivo claro para estos últimos 15 partidos de la temporada, y estamos encantados de que Hirving y su familia se unan al Galaxy", subrayó.

El delantero de 31 años pasó una temporada con San Diego FC, siendo el primer fichaje como jugador designado en la historia del equipo.