Cruz Azul Femenil busca vencer a América Femenil en el Clásico Joven

Las Águilas defenderán su paso perfecto ante una Máquina que también ganó en su debut y busca desafiar a las actuales campeonas.

El América vs. Cruz Azul Femenil enfrentará a dos equipos que comenzaron con victoria el Apertura 2026. El Clásico Joven se disputará este sábado 8 de agosto, a las 4 de la tarde, en el Estadio Banorte. El duelo tendrá un ingrediente especial: las Águilas regresarán al antiguo Estadio Azteca después de más de dos años sin jugar ahí como locales.

Su última aparición en Santa Úrsula fue en la final de ida del Clausura 2024, por lo que el club prepara una fiesta con su afición. América presentará, antes del calentamiento, los tres trofeos obtenidos: el Clausura 2026, la Concacaf W Champions Cup y el Campeón de Campeonas.

Niñas y niños con playera americanista tendrán entrada gratuita; los boletos generales cuestan 171 pesos.

El equipo de Ángel Villacampa buscará prolongar el impulso con el que inició la defensa de su corona.

Las Águilas vencieron 3-0 a Santos Laguna en Torreón con anotaciones de Alexa Soto, Gabriela García y Geyse Ferreira, resultado que las colocó en la cima.