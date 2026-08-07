Gerardo Torrado impulsa la llegada de Juan Reynoso a Tigres en Liga MX

Juan Reynoso podría volver a la Liga MX con Tigres

El peruano Juan Reynoso es el principal candidato para ser el nuevo entrenador de Tigres en la Liga MX. Juan Reynoso se perfila para ser el nuevo entrenador de Tigres en la Liga MX, para ocupar el lugar que dejó Guido Pizarro en el club felino.

El peruano Juan Reynoso, quien fue campeón con Cruz Azul, es uno de los candidatos principales para asumir la dirección técnica de Tigres para lo que resta del Apertura 2026.

Juan Reynoso llegaría a Tigres tras dirigir al FBC Melgar, equipo del que fue cesado por malos resultados.

¿Por qué sería Juan Reynoso el entrenador de Tigres?

Gerardo Torrado, director deportivo de Tigres, es quien apuesta por la llegada de Juan Reynoso a la dirección técnica felina.

Tigres busca un entrenador definitivo tras la renuncia de Guido Pizarro, quien dejó el cargo por motivos personales que no han sido aclarados.