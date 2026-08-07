Sergio Pérez se destaca en Fórmula 1: Guenther Steiner lo elogia

Los bonos de Sergio Pérez en la Fórmula 1 se mantienen en alto y, en una reciente intervención para el podcast The Red Flags, el exdirector del equipo Haas de Fórmula 1, Guenther Steiner, analizó el desempeño de la dupla de Cadillac durante la primera mitad de la temporada 2026, en donde colocó al piloto mexicano por encima de su compañero Valtteri Bottas.

A pesar de que la escudería estadounidense atraviesa un año debutante complejo, sin sumar puntos tras las primeras 11 carreras, Steiner, quien ahora es propietario de un equipo de MotoGP, dio un gran crédito a las actuaciones de Checo Pérez, quien, en su retorno a la F1 tras su salida en el 2024 tras romperse su relación con Red Bull, ha sido destacado.

Al evaluar el rendimiento de la alineación de la escudería de General Motors, Steiner otorgó a Pérez una calificación de "C", ubicándolo por encima de su compañero gracias a su constancia y a la ventaja de 9 a 6 que ostenta en los duelos de clasificación. "Lo está haciendo mejor que su compañero de equipo", aseguró Steiner.

Checo Pérez ya estuvo cerca de sumar sus primeros puntos en el Gran Premio de Mónaco cuando finalizó en el décimo puesto, pero después fue penalizado por un error en una rearrancada. El especialista elogió la actitud del tapatío para no ceder ante la frustración: "Es un aprobado, y se está esforzando, pero si el coche no se avería, es lento. ¿Qué puede hacer al respecto? Hay que juzgarlos por el esfuerzo que ponen. Hay que reconocer el mérito de Checo, sigue esforzándose al máximo con lo que tiene, y eso no es fácil".

Por el contrario, la evaluación para Valtteri Bottas fue severa. Steiner le asignó un "suspenso" con una nota de "D", sugiriendo que el finlandés ha perdido la motivación y que "Pérez es simplemente mejor que él en este momento". De hecho, Steiner señaló que Bottas no tiene la misma actitud del mexicano y eso considera se ha reflejado en las calificaciones y en los resultados de carrera, un apartado donde el finlandés ha logrado revertir la situación en las últimas carreras aprovechando los abandonos del mexicano por los problemas mecánicos que ha sufrido, particularmente en la suspensión y los frenos.