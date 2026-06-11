Sheinbaum planea asistir al Zócalo para la inauguración del Mundial 2026

Sheinbaum quiere vivir la inauguración del Mundial junto a aficionados en el Zócalo

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que intentará estar presente en el Zócalo capitalino para seguir la inauguración del Mundial 2026, aunque condicionó su asistencia a las protestas de la CNTE que mantienen cercado el primer cuadro de la ciudad.

“Lo vamos a ver allá, vamos a tratar de ir al Zócalo dependiendo como esté. Aquí va a estar el partido, aquí todas y todos ustedes pueden verlo o en Zócalo en el Fan Fest o en cualquiera de las 18 cedes y pues ya les aviso en un ratito a ver como estén las cosas”

Claudia Sheinbaum

Durante su conferencia matutina de este 11 de junio, Claudia Sheinbaum respondió sobre dónde verá el partido inaugural entre México y Sudáfrica. “Vamos a tratar de ir al Fan Fest del Zócalo”, indicó, en medio de la incertidumbre por las vallas y movilizaciones magisteriales.

Protestas de la CNTE condicionan el Fan Fest en el Zócalo durante el Mundial 2026

Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre en donde verá la inauguración del Mundial 2026 que se llevará a cabo en el Estadio Banorte de la CDMX; esto durante su conferencia matutina de este 11 de junio. La presidenta enfatizó que el gobierno federal mantiene comunicación constante y exhortó a que las manifestaciones sean pacíficas para permitir el desarrollo del Fan Fest en la plancha del Zócalo.