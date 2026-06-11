Corea del Sur buscaria quitar a México el liderato en el Mundial 2026

CIUDAD DE MÉXICO — El director técnico de la selección nacional de Corea del Sur, el surcoreano Hong Myung-bo, reconoció el favoritismo de la Selección Mexicana dentro del Grupo A de la Copa del Mundo 2026, pero advirtió que su escuadra llega con el objetivo firme de competir por el liderato del sector y avanzar a la siguiente ronda del torneo internacional.

En una conferencia de prensa previa al arranque de las actividades del grupo, el estratega asiático analizó las condiciones de la competencia y el entorno que enfrentarán, destacando que jugar en territorio mexicano otorga una ventaja competitiva natural al equipo local debido al apoyo masivo de sus aficionados.

Hong Myung-bo reconoce el favoritismo de México en el Mundial 2026

El timonel del conjunto surcoreano fue claro al señalar que el panorama del Grupo A —donde también se encuentran ubicadas las selecciones de Sudáfrica y la República Checa— otorga de inicio una condición preferencial al cuadro dirigido por Javier Aguirre.

"Somos conscientes de que México es el gran favorito para avanzar como primer lugar de grupo", declaró Hong Myung-bo ante los medios de comunicación. "Tienen la ventaja de jugar en su casa, con su clima, sus estadios y el impulso constante de toda su gente. Es una realidad que respetamos, pero que también nos motiva de cara a la competencia".

Corea del Sur se prepara para competir en el Grupo A del Mundial 2026

A pesar de otorgar la etiqueta de favorito al conjunto azteca, Myung-bo fue enfático al establecer que las metas de la delegación de Corea del Sur son elevadas y que no se conformarán de antemano con una posición secundaria dentro del bloque.

"Nosotros no venimos simplemente a ver qué pasa o a conformarnos con el segundo puesto", aseveró el director técnico surcoreano. "Nuestra mentalidad y el objetivo por el cual hemos trabajado de manera intensa es pelear por el liderato del grupo. Sabemos que cada partido será una final, pero el plantel tiene la calidad y el orden táctico para competirle de igual a igual a cualquier rival".

El representativo de Corea del Sur afina los últimos detalles de su estrategia de juego para encarar sus compromisos oficiales en la justa mundialista, buscando explotar la velocidad de sus transiciones y el orden colectivo como sus principales armas para contrarrestar el poderío de los contrincantes del sector.