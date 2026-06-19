Claudia Sheinbaum celebra ambiente festivo del Mundial en Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO, 19-Jun-2026.- Sheinbaum aseguró que las actividades del Mundial han transcurrido sin incidentes y calificó como 'maravilloso' el ambiente en sedes mexicanas.

La Mandataria hizo un balance positivo de los operativos de seguridad, logística y atención a visitantes desplegados en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, al destacar el comportamiento de los aficionados nacionales y extranjeros. "Muy bien, no ha habido ningún problema. Como siempre, los aficionados y aficionadas mexicanos portándose muy bien. Ha estado maravilloso y el equipo de seguridad muy bien también, trabajando todos los días", expresó.

Este viernes, Sheinbaum arrancó su conferencia matutina celebrando la victoria de la Selección Mexicana frente a Corea del Sur y proyectó en el Salón Tesorería un video con imágenes de los festejos registrados en distintos estados del País tras el triunfo del conjunto nacional.

La grabación mostró celebraciones multitudinarias en plazas públicas, fan fest y centros de reunión donde aficionados siguieron el encuentro mundialista.

Durante la conferencia, la Presidenta también destacó el ambiente de convivencia que se ha observado entre aficionados mexicanos y visitantes extranjeros.