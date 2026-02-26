RB Insupla golea 4-0 a Tuzos y se mantiene invicto en la Liga Municipal

La escuadra de RB Insupla refrendó el liderato y su condición de invicto en la categoría Intermedia de la Liga Municipal de Fútbol, tras golear 4-0 a los Tuzos en cotejo que sostuvieron el pasado fin de semana, dentro de la novena jornada.

Ya son 9 triunfos consecutivos los que registra Insupla en el presente Torneo Apertura 2026, los cuales lo colocan como puntero de la tabla con 27 puntos, además de figurar como la mejor ofensiva con un total de 48 goles registrados en 9 cotejos.

En esta ocasión, Ulises Jiménez fue el principal artífice de la victoria tras una certera actuación en la cancha de la Unidad Deportiva, la cual selló con un par de anotaciones firmadas.

Por su parte, Yoel Silva y Joshua Ortiz contribuyeron con un tanto, respectivamente, para darle tintes de goleada al resultado sobre unos Tuzos que no tuvieron capacidad de reacción y terminaron cargando con su segunda derrota en lo que va del certamen, estancándose con 14 puntos.