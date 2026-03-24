Acereros y Bucaneros empatan en la jornada inaugural de LIFARCC

El Club Acereros no aprovechó la localía y tuvo que conformarse con dividir honores con Bucaneros, en el enfrentamiento más parejo que registró la jornada inaugural de la Temporada Juvenil 2026 de la LIFARCC.

La "cortina de acero" pegó primero al imponerse por marcador de 13-6 en partido de la categoría Pee Wee, el cual abrió la triple cartelera sobre el emparrillado de la avenida Constitución. Los Steelers tuvieron un debut triunfalista, pero no pudieron mantener el paso en los siguientes enfrentamientos.

En Midget, el resultado fue un justo empate a 6 puntos luego de una reñida confrontación que emocionó a la numerosa porra que se dio cita para apoyar a sus respectivos clubes. Después, los Bucaneros dieron una muestra de su poderío ofensivo en la categoría Junior y terminaron imponiéndose por marcador de 18-6, para nivelar la jornada.

En un triple cartel que tuvo como escenario el emparrillado de la UA de C, los Ducks tuvieron una soberbia presentación en la Temporada 2026 al agenciarse triple victoria ante los clubes Cheyenes de Sabinas y Panteras.

Combinando una defensiva impenetrable y un ataque contundente, los emplumados labraron triunfos de 30-0 en las categorías Pee Wee y Midget, en las que enfrentaron a Panteras. Posteriormente, los Ducks redondearon la jornada con un claro triunfo de 13-0 sobre la tribu sabinense, para presumir un debut perfecto en la edición juvenil de la Liga de Fútbol Americano de la Región Centro.