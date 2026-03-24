Los Gigantes vencen a Acereras: Vicente Rebollosa brilla en el juego

Vicente Rebollosa tuvo una hermética apertura y Yadiel Sánchez lució encendido en la caja de bateo, guiando a los Gigantes a un contundente triunfo en 5 innings por pizarra de 14 carreras a 1 sobre Acereras, en encuentro correspondiente a la categoría Moyote de la Liga de Béisbol Furiazul.

Los colosos salieron del Parque Xochipilli con una holgada victoria que comenzó a gestarse desde la primera entrada, con un tempranero rally de 6 carreras liderado por Asaf Sandoval y Said Castillo, quienes conectaron dobletes que produjeron un par de rayitas, respectivamente.

Posteriormente, la novena dirigida por Antonio Villanueva amplió la ventaja con otro contundente ataque de 5 anotaciones en el segundo capítulo, en el que Yadiel Sánchez se hizo presente con un imparable que remolcó 2 carreras.

Ya en la quinta tanda, los Gigantes reanudaron la ofensiva con una triple producción elaborada por William Martínez, Castillo y Sánchez, con la cual le pusieron el cerrojo al triunfo. Por su parte, las Acereritas alcanzaron a evitar la blanqueada en el cierre del quinto capítulo, en el que Mía Luna recibió pasaporte con la casa llena, empujando al pentágono a Aitana Millán con la carrera del descuento.

En la lomita, Vicente Rebollosa trabajó 2 dominantes entradas en las que no admitió hit ni carrera, dio 4 bases por bola y ponchó a 6 bateadores, para anotarse el éxito con relevo de 3 compañeros, mientras que Aitana Millán sufrió el descalabro lanzando una entrada. Por su parte, Yadiel Sánchez destacó en la caja de bateo con marca de 3-3, con una tercia de anotaciones y otras 3 producidas, a la vez que Asaf Sandoval conectó de 4-2.