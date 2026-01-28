América prescinde de Diego Ramírez tras no cumplir metas deportivas

Diego Ramírez dejó de ser director deportivo del Club América, de acuerdo con información confirmada por fuentes a ESPN. La determinación fue tomada por la institución hace algunos días, motivada por el incumplimiento de los objetivos deportivos establecidos.

Ramírez Deschamps ocupó el cargo desde julio de 2021 y su salida se produce en medio de un ambiente complicado dentro del club. En semanas recientes circularon versiones sobre una supuesta fractura entre él, el director técnico André Jardine y el presidente deportivo Santiago Baños. No obstante, fuentes internas señalaron que no existieron conflictos personales ni enfrentamientos directos entre las partes.

La decisión de la directiva

Aunque no se reportaron disputas abiertas, desde principios de enero Ramírez comenzó a mantenerse al margen del primer equipo y no estuvo presente en los entrenamientos del América en Coapa abiertos a los medios, lo que incrementó las especulaciones sobre su futuro.

Uno de los principales problemas durante su gestión reciente fue la falta de refuerzos oportunos en el mercado invernal. El mediocampista brasileño Rodrigo Dourado se incorporó hasta el 4 de enero, cuando la pretemporada ya había comenzado, mientras que la posible llegada de Raphael Veiga sigue sin concretarse debido a la falta de plazas de Jugador No Formado en México.

Problemas en el mercado de fichajes

A esto se sumaron complicaciones para concretar salidas. El club rescindió el contrato de Javairo Dilrosun tras pagarle más de seis meses de salario sin actividad, situación similar a la de Igor Lichnovksy, quien no fue registrado para el Clausura 2026 y mantiene contrato vigente. Asimismo, no se logró cerrar la transferencia de Víctor Dávila antes del 28 de enero ni vender a otros elementos contemplados en la planeación deportiva.

La directiva tampoco alcanzó un acuerdo de renovación con Ralph Orquin, quien se encuentra entrenando con la Sub 21 y saldrá libre en verano. Sin ventas concretadas, el margen de maniobra del club en el mercado fue prácticamente nulo.

Finalmente, América hizo oficial la salida de Diego Ramírez mediante un comunicado, poniendo fin a una etapa de cuatro años y medio en la que trabajó con los técnicos Santiago Solari, Fernando Ortiz y André Jardine.