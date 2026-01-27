Real Lauritos vence a Real Occi: 5-3 y avanza a la final

El Real Lauritos fue respaldado por una ofensiva letal y terminó imponiéndose por claro marcador de 5-3 ante el Real Occi, para asegurar un lugar en la final por la categoría Primera "B" de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera.

En partido que se escenificó en la cancha del Polonia, el pasado domingo, el Real Lauritos buscó el área rival desde los primeros minutos y no tardó mucho en tomar la iniciativa en el marcador. Fue Ramiro Campuzano quien le abrió a la victoria a la escuadra vinotinto, tras marcar un par de anotaciones que fueron determinantes.

Por su parte, Alejandro Patlán y Daniel Martínez se unieron a la causa laurista con goles que despegaron la diferencia en los cartones, mientras que un desafortunado autogol de Leonardo Rosas terminó por sepultar las esperanzas del Real Occi, equipo que se mostró peligroso y dio pelea hasta el silbatazo final.

Alejandro Patlán, Daniel Martínez y Gerónimo González aparecieron con un tanto, respectivamente, para mantener en la pelea al representativo de la colonia Occidental, al cual no le terminó alcanzando el esfuerzo.

Este triunfo categórico le valió al Real Lauritos para acceder con todo merecimiento a la última instancia del Torneo Clausura 2025, donde se medirá al equipo de Rec Audio en el que promete ser un partidazo por la corona de la categoría menor del balompié fronterense.