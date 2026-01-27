Emilio García Hernández confirma el Mr. Sport 2026 en Monclova: fecha y lugar

La edición 2026 del Mr. Sport, una de las competencias de fisicoconstructivismo con mayor tradición en Coahuila, ya tiene fecha y lugar confirmado.

Emilio García Hernández, dirigente de la Liga Municipal de Fisicoconstructivismo de Monclova y organizador del evento, dio a conocer que será el próximo 28 de marzo cuando se lleve a cabo una versión más de dicho certamen, con el Teatro del IMSS como escenario.

A poco menos de dos meses de la fecha designada, García Hernández señaló que trabaja arduamente en la preparación de todos los detalles para una exitosa realización de la justa que él mismo fundó hace más de 20 años.

En esta ocasión, el Mr. Sport contará con un total de 20 categorías abiertas, en las que se espera la participación de atletas de primer nivel provenientes de estados vecinos como Nuevo León, Tamaulipas y Durango, así como de los diferentes municipios de Coahuila.

García Hernández, reconocido por su amplia y destacada trayectoria como competidor, señaló que la justa se dividirá en las categorías Infantil hasta 18 años, Juvenil hasta 21, Principiantes, Novatos, Veteranos 40-49 años, Veteranos más de 50, Clasificados hasta 70 kilos, Clasificados hasta 80, Clasificados más de 80 kilos, y Absoluto Físico.

También se competirá en las categorías Mens Physique 18 años, Mens Physique hasta 1.70 m, Mens Physique más de 1.70 m, Classic Phy Principiante y Classic Phy Avanzado, en la rama Varonil, mientras que en Femenil se abrirán las categorías Bikini Well Principiante y Novata, Bikini Principiante, Novata y Master.

Como en cada edición, el Mr. Sport premiará con trofeos a los primeros 3 lugares de cada categoría, así como con medallas al cuarto y quinto puesto de la competencia, la cual será sancionada por un cuadro de jueces asignados por la Asociación de Fisicoconstructivismo y Fitness del Estado de Coahuila.