Atlético Borja elimina a La Inde y avanza a la final en la Primera A

El Atlético Borja revalidó la etiqueta de "Caballo Negro" en la categoría Primera "A" del balompié fronterense. La escuadra borjista dio otra sorpresa al superar en tanda de penaltis al sublíder y campeón de Copa, La Inde, para acceder a la gran final.

En intenso y cerrado duelo que se libró en la cancha del Cefare, el marcador quedó intacto en los 90 minutos de tiempo reglamentario, por lo que la definición se dio desde los once pasos, donde el Atlético fue más contundente y dio el segundo "campanazo" en la liguilla, luego de haber eliminado previamente al líder Deportivo Margaro, en la ronda de cuartos de final.

Pese al frío que se dejó sentir la tarde del domingo, ambas escuadras se emplearon a fondo y protagonizaron una reñida disputa, aunque el gol no se hizo presente y tras el silbatazo final del árbitro Aldo Juárez, el resultado se sorteó en una tanda de penaltis.

En dicha instancia, el arquero Kevin Beltrán se vistió de héroe al atajar los 3 disparos de la escuadra independentista, mientras que Alexis Esquivel y Carlos Reyna lo respaldaron con aciertos que consumaron una sufrida pero merecida victoria para el conjunto borjista.

Tras una larga campaña, el Atlético Borja y Real Victoria se verán las caras el próximo domingo, en un partido de pronóstico reservado por el campeonato de la categoría Primera "A".