Club América regresa al Estadio Azteca: el 11 de abril

Confirmado, después de la remodelación que se llevó a cabo en el Estadio Azteca, el Club América regresará a casa a partir del próximo sábado 11 de abril.

Las Águilas volverán a su hogar histórico para encarar la fase decisiva del campeonato, siendo el primer partido el Clásico joven el 11 de abril.

Después de un periodo de remodelaciones masivas exigidas por la FIFA para la Copa del Mundo de 2026, el estadio entró en un proceso de modernización que incluyó mejoras estructurales y de conectividad. Esta salida temporal obligó al equipo a buscar sedes alternativas, rompiendo una rutina de décadas en la que el Azteca fue su fortaleza inexpugnable.

Durante este tiempo de transición, el equipo tuvo que trasladar sus operaciones y partidos como local a escenarios como el Estadio Ciudad de los Deportes y Cuauhtémoc.

Las Águilas, con el regreso a casa, estarán cobijadas por su afición y su cancha para enfrentar la Liguilla si logran conseguir el ansiado pase.