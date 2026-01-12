Notaría Maldonado vence a Juventus y suma sus primeros puntos

La escuadra de Notaría Maldonado finalmente pudo celebrar algo en el actual Torneo Apertura 2026 de la Liga Municipal de Fútbol, tras conseguir su primera victoria del certamen al imponerse por 2-1 al Juventus, en la cuarta jornada.

En partido que se disputó el pasado domingo en la cancha de la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, los notarios supieron reaccionar de manera oportuna en la segunda mitad y le dieron la vuelta al marcador para sumar sus primeras tres unidades.

La Juve mostró mayor iniciativa en el arranque del cotejo y rápidamente encontró recompensa. Al minuto 10, Santiago Díaz firmó una anotación de gran manufactura que puso en ventaja a la "vecchia signora". Sin embargo, pese a tener el control del juego durante varios lapsos del primer tiempo, el Juventus no logró capitalizar sus oportunidades para ampliar la diferencia, lo que a la postre resultaría determinante.

Para la parte complementaria, Notaría Maldonado ajustó líneas, mostró mayor orden bajo la voz de mando del "Pony Alvarado" y comenzó a generar peligro constante en el área rival. La insistencia tuvo premio al minuto 60, cuando Uriel Zavala apareció para igualar los cartones y devolverle la confianza a su escuadra. Poco después, al 67´, Ángel Olvera se convirtió en el artífice del triunfo al marcar el segundo tanto, el cual resultó definitivo.

Con este resultado, Notaría Maldonado suma 4 unidades en el torneo, producto de una victoria, un empate y dos derrotas, lo que le permite tomar un ligero respiro y alejarse momentáneamente de la parte baja de la tabla general. En contraste, el Juventus continúa sin conocer la victoria, quedándose con 2 puntos, tras dos empates y dos descalabros.