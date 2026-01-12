Monclova será sede del Selectivo Estatal de Atletismo 2026

El próximo mes de febrero, Monclova volverá a colocarse en el centro del atletismo coahuilense al albergar el Selectivo Estatal de Atletismo rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE 2026, evento que reunirá a los mejores exponentes de la disciplina en la entidad.

El Instituto Estatal del Deporte de Coahuila lanzó la convocatoria oficial para todos los atletas del estado, quienes buscarán asegurar su lugar en la máxima justa nacional del deporte amateur en México.

Las pruebas estarán abiertas para las categorías Sub-16, Sub-18, Sub-20 y Sub-23, en ambas ramas, Varonil y Femenil, abarcando competencias de pista y campo que se desarrollarán en la Unidad Deportiva Nora Leticia Rocha, escenario que el año anterior fue testigo de una histórica participación.

De acuerdo con la convocatoria, los interesados deberán realizar su registro de manera obligatoria a través del portal oficial del INEDEC, teniendo como fecha límite el 5 de febrero. Para resolver dudas o solicitar información adicional, los interesados podrán comunicarse vía WhatsApp al 811 596 50 69, con Diobanhi Leal, y al 871 212 14 73, con José Luis Ramírez, presidente de la Asociación de Atletismo de Coahuila.

Las actividades oficiales del Selectivo Estatal comenzarán el jueves 6 de febrero, con la tradicional junta previa, programada a las 20:00 horas, en la que se definirán los horarios y el orden de las pruebas de pista y campo que se llevarán a cabo durante los dos días de competencia.

Cabe destacar que en la edición anterior, celebrada también en Monclova, el Selectivo Estatal registró un récord de participación, reflejo del crecimiento y el buen momento que vive el atletismo en Coahuila. Para este 2026, las autoridades deportivas esperan superar esa cifra, consolidando al evento como uno de los más importantes del calendario estatal y como una plataforma clave para detectar nuevos talentos rumbo a la Olimpiada Nacional CONADE.