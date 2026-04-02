América vuelve al Azteca tras dos años de ausencia

El Club América volverá a disputar sus partidos como local en el Estadio Azteca, ahora denominado Estadio Banorte, luego de dos años fuera del recinto debido a los trabajos de remodelación con miras a la Copa del Mundo.

La Liga MX confirmó la autorización para que el club cambie nuevamente su sede, por lo que las Águilas regresarán a su casa a partir de la Jornada 14 del Torneo Clausura, cuando enfrenten a Cruz Azul el próximo 11 de abril.

El inmueble, con capacidad para 87 mil espectadores, será sede del partido inaugural del Mundial el 11 de junio entre las selecciones de México y Sudáfrica, convirtiéndose en el primer estadio en albergar tres inauguraciones de Copa del Mundo, tras las ediciones de 1970 y 1986.

Detalles confirmados

El recinto fue recientemente reinaugurado con un empate sin goles entre México y Portugal, tras una modernización que incluyó mejoras en gradas, zonas de hospitalidad y espacios para medios de comunicación.

Durante el periodo de renovación, el América jugó como local en el Estadio Ciudad de los Deportes. Ahora, con la reapertura del inmueble el pasado 28 de marzo, el club capitalino confirmó que disputará ahí todos sus encuentros como local durante abril.

Impacto en la comunidad

El equipo azulcrema no jugaba en este estadio desde el 26 de mayo de 2024, cuando consiguió su título número 15 de liga. Su regreso marca el inicio de una nueva etapa en uno de los recintos más emblemáticos del fútbol mundial, que además albergará cinco partidos del próximo Mundial organizado por México, Estados Unidos y Canadá.