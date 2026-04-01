Acereros de Monclova anuncian venta de boletos para Opening Day: 6 de abril

Los Acereros de Monclova anunciaron este miércoles la dinámica para la venta de boletos del esperado Opening Day en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, programado para el próximo 21 de abril.

La organización dio a conocer que la venta arrancará el próximo lunes, con ventaja para los abonados, quienes tendrán prioridad del 6 al 8 de abril y podrán adquirir hasta dos boletos por persona. A partir del 9 de abril, continuará el servicio de venta libre para el público en general, también con límite de dos entradas por aficionado.

Las taquillas del estadio operarán en horario corrido de 10:00 a 19:00 horas, mientras que los aficionados también podrán hacer swing desde casa a través del portal oficial www.furiazulticket.com.

Aunque aún no anuncian los precios de las distintas localidades, se espera casa llena, ya que el juego inaugural suele ser uno de los más taquilleros del calendario en la Liga Mexicana de Béisbol, donde el ambiente, los fuegos artificiales y la presentación del roster convierten la velada en toda una fiesta.

Cabe recordar que la novena acerera arrancará la campaña como visitante el 17 de abril frente a los Charros de Jalisco, antes de regresar a Monclova para su presentación oficial en casa el día 21 ante los Dorados de Chihuahua.