Atlético Borja se recupera y gana a Cobras FC en la Liga Intermunicipal

Tras haber iniciado el torneo con una derrota, el Atlético Borja enderezó el rumbo al firmar una victoria sobre Cobras FC por claro marcador de 3-1, para sumar sus primeros 3 puntos en la Primera "A" de la Liga Intermunicipal de Frontera. Los borjistas dejaron atrás el mal debut y mostraron intensidad, hambre de gol y un fútbol más ofensivo.

El Atlético encendido desde el silbatazo inicial y no tardó tomar ventaja. Alexis Esquivel rompió el cero con un bombazo de pierna derecha, para enfilar a su equipo al triunfo. Con el control del balón y el ritmo del partido de su lado, la escuadra de la colonia Borja no quitó el pie del acelerador. Juan Chairez amplió la ventaja con un tanto que reflejó el dominio sobre la cancha del Polonia, mientras que Ramiro Beltrán apareció para clavar el tercero, con el que aseguró el resultado.

Cobras FC intentó reaccionar cuando el reloj ya jugaba en su contra, y aunque Alberto Alcocer logró descontar para maquillar el marcador, la reacción fue insuficiente. Atlético Borja corrigió el rumbo y sumó sus primeros 3 puntos de la campaña, en tanto que Cobras FC se quedó con la misma cantidad de unidades luego de dos jornadas.