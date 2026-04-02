Moisés Muñoz es hospitalizado por dolor abdominal

El exportero del Club América, Moisés Muñoz, fue ingresado a un hospital en la Ciudad de México tras presentar un fuerte dolor abdominal, lo que generó preocupación entre sus allegados.

De acuerdo con la información disponible, el malestar comenzó durante el día, por lo que el exguardameta fue trasladado a una unidad médica para ser valorado por especialistas. Inicialmente, se reportó que el origen del dolor estaba relacionado con piedras en el riñón.

El exguardameta fue dado de alta

Tras la revisión médica, Muñoz fue dado de alta y pudo regresar a su domicilio, sin que fuera necesaria una intervención quirúrgica. El episodio fue considerado un susto para su familia, ya que su estado de salud se mantuvo estable y fuera de peligro.

Sin embargo, también se informó que el exfutbolista habría sido ingresado de emergencia debido a la intensidad del dolor abdominal, recibiendo atención inmediata por parte del personal médico. Posteriormente, se determinó que el padecimiento correspondía a una apendicitis, la cual fue tratada de manera adecuada.

Evolución favorable de Muñoz

Reportes médicos indican que el excomentarista de TUDN evolucionó favorablemente gracias a la intervención oportuna, aunque aún se espera información sobre su alta definitiva.

Actualmente, Moisés Muñoz se desempeña como director del Instituto del Deporte y la Juventud en Tulum, donde impulsa el desarrollo deportivo y respalda a atletas locales.