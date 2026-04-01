Club América regresa al Estadio Banorte para el Clásico Joven

CIUDAD DE MÉXICO 01-Apr-2026.- El América oficializó su regreso al Estadio Banorte, a partir del 11 de abril cuando reciba a Cruz Azul en el Clásico Joven, a las 21:00 horas.

En abril, las Águilas enfrentarán como locales a La Máquina, Toluca y Atlas, mientras que en la Concachampions se miden el día 14 a Nashville en Cuartos de Final; en caso de avanzar, podrían jugar la Semifinal en el Coloso.

"Para el Club América es motivo de enorme alegría el hecho de disputar nuevamente un partido oficial en el Estadio Banorte, recinto del que se despidió el 26 de mayo de 2024, tras levantar, hasta ese momento, su título número 15 en la Liga MX, luego de superar a Cruz Azul en la final del torneo Clausura 2024.

"Es importante señalar que los abonados Azulcrema tienen su lugar asegurado en los partidos que se disputarán en el Estadio Banorte. A través de los canales oficiales del Club América, en breve, recibirán información en torno al proceso de actualización de sus asientos", compartió el club.

La única forma de acceder a las preventas es mediante abono, que se adquirió previo al torneo para acudir a los partidos de la Fase Regular. Ya no existe la membresía azulcrema, que permitía acceder a una preventa en cada juego.