Cenit logra remontada en emocionante partido en Monclova

El sexteto de Cenit sacó la casta en el momento más complicado y terminó firmando una remontada espectacular frente a los Mapaches, partido que disputaron sobre la cancha del Gimnasio Municipal "Milo" Martínez, dentro de la jornada 2 de la categoría Varonil.

Fue un choque de ida y vuelta el que protagonizaron ambos equipos. Los Mapaches arrancaron con todo, imponiendo condiciones con un juego ordenado y efectivo, para apuntarse el primer set por 25-22.

Pero Cenit ajustó y salió con otra cara para el segundo episodio. Afinaron la colocación, apretaron con el saque y lograron emparejar el duelo con el mismo 25-22, metiéndose de lleno a la pelea y cambiando por completo la inercia del encuentro. Ya en el set definitivo, Cenit mostró mayor temple, cerró filas en la defensa y aprovechó los errores del rival para sellar el 16-14 que consumó la voltereta en uno de los partidos más vibrantes de la jornada.

En otros resultados de la categoría Varonil, la escuadra de Truenos no tuvo mayores complicaciones para imponerse ante Raptors con parciales de 25-16 y 25-15, mientras que los Bulls hicieron lo propio y sumaron una contundente victoria en dos sets frente a los Ajolotes, sellando parciales de 25-13 y 25-12.