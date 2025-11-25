Atlético Occi vence a Nueva Creación y avanza a la final del Torneo de Copa

En un encuentro de eliminación directa, el Atlético Occi superó por 4-3 a la escuadra de Nueva Creación y se instaló en la gran final del Torneo de Copa, dentro de la categoría Primera 'A' de la Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera.

El combinado de la colonia Occidental encontró la fórmula para definir el partido en la banca. El ingreso de Luis Presas a la cancha del Cefare cambió el rumbo del partido, ya que el certero delantero aprovechó cada pelota que le cayó y firmó dos tantos determinantes. A la cuota goleadora de Presas se sumaron las anotaciones de Antonio Rodríguez y Michael Aguilar, que terminaron de redondear la victoria que puso al Atlético en la final de la justa copera.

Del lado de Nueva Creación, el esfuerzo fue claro, pero no alcanzó. El equipo creacionista respondió con garra y mantuvo el partido cerrado durante buena parte de los 90 minutos, contando con goles de Guillermo Hernández, Miguel Espinoza y Diego Moreno que sólo sirvieron para descontar la diferencia.

Dentro de la categoría Primera 'B', otro equipo que selló su clasificación fue Ángeles. En la cancha Lorenzo Mendoza de la colonia La Sierrita, los angelinos derrotaron por 2-1 al Deportivo Bayer y avanzó al juego por el título. El principal artífice del triunfo fue Miguel Ambríz, quien marcó dos goles para abrirle el camino a Ángeles hacia la final de la justa. Por su parte, el Bayer le puso algo de drama al partido tras descontar con un gol de Alberto Sánchez.