Mariners vencen 17-2 a Cardenales en la Liga Furiazul

Los Mariners tuvieron una práctica de bateo y en 5 entradas labraron una abultada victoria por pizarra de 17-2 sobre Cardenales, al enfrentarse en la serie 14 de la Liga de Béisbol Furiazul.

En la primera tanda, Luis Vázquez pegó jonrón de 2 carreras para comenzar a cimentar la ventaja de los navegantes, luego Baruk Tobías contribuyó con una anotación en el segundo capítulo, mientras que en el tercer rollo, la ventaja se incrementó 8-2 con una triple producción.

Ángel Sánchez e Iker Guerrero agregaron 2 rayitas más a la cuenta de los marinos en la parte alta de la cuarta entrada, mientras que en la quinta, Emiliano Hernández se despachó con un jonrón para comandar un ataque de 7 anotaciones que remachó el triunfo.

Por su parte, los Cardenales alcanzaron a evitar la blanqueada en el fondo del primer episodio, en el que Gael García y Tadeo Palacios anotaron para el descuento.

La victoria se la acreditó Baruk Tobías tras lanzar 7 entradas completas con 2 carreras y un imparable permitido, a la vez que recetó 8 ponches. Por su parte, el abridor Matías García se llevó la derrota luego de 2.1 innings de labor en el montículo, donde contó con relevos de Santiago Quiroz y Santiago Sánchez.

A su vez, Emiliano Hernández fue el cañonero más contundente de Mariners al pegar de 4-3 y empujar 4 carreras, seguido por Iker Guerrero y Edgar Moreno con efectividad de 4-2.