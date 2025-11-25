Diego García brilla con 5 producidas en victoria de Rangers de Sabinas

Larry Guzmán tuvo una sólida actuación en la lomita de pitcheo y Diego García pegó de 4-2, con 5 producidas, para guiar a los Rangers de Sabinas a la conquista de su décima victoria consecutiva, en la categoría Pre-Junior de la Liga de Béisbol Furiazul.

La novena sabinense terminó imponiéndose ante Astros por pizarra de 8 carreras contra 2, en duelo que disputaron el fin de semana en el diamante del Parque Xochipilli.

Guzmán y Ayón timbraron en la primera entrada para darle una ventaja tempranera a los Rangers, después, el mismo Ayón volvió a anotar en la cuarta, mientras que en el quinto capítulo pegó un triplete que mandó al pentágono a Franco Vélez y Guzmán, para poner los cartones 5-2.

Para la séptima tanda, Devany Díaz agregó la sexta rayita en la cuenta visitante, mientras que Diego García remolcó un par de anotaciones para asegurar el triunfo. Por su parte, Astros contó con timbres de Diego Hernández en la cuarta entrada y Cristo García en la quinta para recortar la desventaja.

Larry Guzmán se quedó con el éxito tras una labor de 5 entradas en las que registró 2 carreras, 2 hits, dio 2 pasaportes y abanicó a 3 rivales, contando con relevo de Diego Martínez, a la vez que Cuitláhuac Cisneros se llevó la derrota. Además de García, otro bateador que salió a relucir por los vigilantes fue Fabián Ayón quien pegó de 3-3 con una tercia de carreras impulsadas.