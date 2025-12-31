Liga MX confirma que no habrá ascenso hasta 2026-27

La Liga MX se mantendrá sin ascenso ni descenso deportivo, al menos, hasta la temporada 2026-27; se revelaron las 3 condiciones que los equipos de Liga de Expansión deberían cumplir para poder formar parte de la máxima categoría del fútbol mexicano.

El último ascenso deportivo a la Liga MX fue en 2019, cuando Atlético San Luis se consagró bicampeón del Ascenso (Apertura 2018 y Clausura 2019) y de manera automática se ganó su lugar en la Primera División del balompié azteca.

Fue desde 2021 cuando se abolió el ascenso y descenso deportivo en la Liga MX, siendo el Club Deportivo Tapatío el más perjudicado con este cambio de regla.

Para la temporada 2026-27, estas serían las 3 condiciones que cada uno de los equipos mexicanos deberían cumplir para hacerse de un lugar en la Liga MX:

1. Deberán cumplir con proceso de certificación (se desconocen lineamientos).

2. Solamente el equipo que ascienda deberá cumplir con estos lineamientos, no 4 como estaba establecido anteriormente.

3. Su patrimonio deberá ser de, al menos, 30 Millones de Dólares.

La última ocasión que un equipo perdió la categoría de manera deportiva en el fútbol mexicano fue tras el Clausura 2017, donde Jaguares de Chiapas terminó último en la tabla de descenso al acumular un cociente de 1.1470 en sus últimos 102 partidos en Primera División; Lobos BUAP ocupó su sitio:

2018 / Lobos BUAP.

2019 / Veracruz.

2020 / sin descenso por pandemia de Covid-19.

2021 / Atlético San Luis.

2022 / FC Juárez.

2023 / Querétaro.

2024 / Xolos.

2025 / Mazatlán.

El descenso aún no era abolido por la Liga MX; Lobos BUAP pagó 120 MDP para mantenerse en el máximo circuito.

Veracruz pagó 120 MDP para mantenerse en Primera División, mientras que Lobos BUAP vendió su franquicia a FC Juárez y salió de la Liga MX.

Tras la desafiliación de Veracruz, el torneo fue suspendido por la pandemia del Covid-19; Monarcas Morelia vendió su sitio a Mazatlán.