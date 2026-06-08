Club Deportivo Miravalle y Polonia empatan 2-2 en Monclova

El Club Deportivo Miravalle y Polonia protagonizaron un intenso encuentro y terminaron repartiendo puntos tras un justo empate de 2-2 en la cancha de la Unidad Deportiva, dentro de la jornada 14 de la Liga de Fútbol Master-Oro-Platino.

Ambos conjuntos salieron con la obligación de sumar de a tres para mantenerse en la pelea por un lugar en la liguilla. Juan de Dios Franco y Rigoberto Escobedo hicieron explotar la banca de Polonia con sus anotaciones, pero la "Mira" no bajó los brazos. La figura de la tarde fue Enrique Barboza, quien se echó a la "Mira" al hombro y firmó un doblete para equilibrar los cartones.

Tras 90 minutos de intensa disputa, el empate sirvió para que Miravalle conservara un lugar en zona de clasificación al llegar a 24 puntos, mientras que Polonia alcanzó las 20 unidades y mantiene vivas sus aspiraciones de meterse a la liguilla.

A pesar de jugar buena parte del partido con 10 jugadores, tras la expulsión de Miguel Berain, la Colonia Obrera se impuso con una contundente ventaja de 4-1 sobre el equipo de La Barda, en otro cotejo de la categoría de 48 años y más.

Gamaliel Gaytán inauguró el marcador con un tanto al minuto 15, José Manuel Ortiz amplió la ventaja al 28´, mientras que en el complemento apareció Miguel Morado al '52 y Javier Martínez al 72´ para consumar la goleada del conjunto obrero, el cual amarró el liderato con 31 unidades; por su parte, La Barda salvó la honra con un solitario tanto de Juan Vázquez al 60.