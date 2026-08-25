Club Deportivo y Social Astros prepara reapertura del Salón de la Fama en Monclova

El Club Deportivo y Social Astros se encuentra en la etapa final de los preparativos para anunciar, en los próximos días, la nueva ubicación del local del Salón de la Fama del Deporte, así como la fecha de reapertura de este nicho de inmortales de Monclova y la región.

De acuerdo con el organismo deportivo, también se afinan las fechas de los eventos que están pendientes por realizar, con el objetivo de cumplir los compromisos establecidos con los deportistas de Monclova y la región. La programación oficial será dada a conocer una vez que queden definidos todos los detalles, señaló el directivo Javier Soto Zamarrón.

El Club Deportivo y Social Astros agradeció de antemano la comprensión y el respaldo de la comunidad deportiva ante esta situación, al tiempo que reiteró que se mantiene firme en sus proyectos y actividades. En los próximos días se informarán oficialmente las fechas y la programación de los eventos pendientes.

Detalles confirmados

Con una trayectoria que inició en 1975, el Club Astros suma más de 50 años de historia y actividad ininterrumpida, mientras que desde hace más de 25 años inauguró el Salón de la Fama del Deporte local, recinto que aloja hasta la fecha a más de 120 deportistas, cronistas, directivos y promotores de Monclova y la región.