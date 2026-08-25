Marlines logran apretada victoria ante Estancias

José Luis Moreno bateó de 5-4, con 3 carreras anotadas, mientras que José Camarillo respondió con un sólido relevo para encaminar a los Marlines a una apretada victoria de 12-11 sobre el XX de Estancias, dentro de la quinta serie de la Liga de Béisbol de Jugadores de 40 Años y Más.

Los Marlines fabricaron 3 carreras en la primera y tercera entradas, antes de poner tierra de por medio en el quinto episodio con un explosivo rally de 4 anotaciones, el cual elaboraron José Luis Moreno, Martín Gutiérrez, César Aguilar y Martín Banda. En la séptima tanda, Ulises Aguilar y el propio Banda agregaron 2 rayitas que terminaron por sellar la ventaja de los peces.

Por su parte, el XX de Estancias respondió con 3 carreras en el fondo del primer rollo y, posteriormente, Edgar Betancur produjo un par con vuelacercas en la segunda entrada. Para el tercer capítulo, los locales volvieron a pisar el pentágono en 3 ocasiones para acercarse en la pizarra. En la sexta tanda, Fernando de la Fuente Cruz anotó la novena carrera de su equipo; Mario Villasana timbró en la séptima y Sergio García hizo lo propio en la octava para recortar la distancia en los cartones definitivos.

Desde la lomita, José Camarillo se apuntó la victoria gracias a un efectivo trabajo de relevo, preservando la mínima ventaja de los Marlines en el cierre del encuentro. La derrota quedó en los registros de Daniel García, también en labor de relevista, en un duelo que se mantuvo cerrado hasta el último out.