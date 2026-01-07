Club Astros celebra el Día de Reyes con Javier Soto en Monclova

En lo que marcó su primera actividad oficial del 2026, el Club Deportivo y Social Astros reunió a socios, atletas y cronistas deportivos para celebrar el tradicional Día de Reyes, en un ambiente de convivencia y camaradería, además de presentar un adelanto de los eventos que organizará durante los primeros meses del año.

El evento se llevó a cabo la tarde del martes en las instalaciones del Salón de la Fama del Deporte local, donde directivos del Club Astros fungieron como anfitriones del convivio, compartiendo la tradicional Rosca de Reyes con los invitados, entre quienes destacaron deportistas de distintas disciplinas y representantes de los medios de comunicación.

Durante la reunión, Javier Soto Zamarrón, fundador del Club Astros que el pasado 2025 celebró su 50 aniversario, ofreció un mensaje de bienvenida, agradeciendo la presencia de los asistentes y reconociendo la trayectoria del club a lo largo de cinco décadas de impulso al deporte local.

Posteriormente, Soto Zamarrón fue el encargado de partir la Rosca de Reyes, resultando uno de los afortunados en encontrar el tradicional muñequito que simboliza al Niño Jesús. También tuvieron la misma suerte el fisicoconstructivista Emilio García Hernández, el cronista deportivo Ramiro Ortiz y Ramón Rodríguez, socio activo del Club.

Tras el convivio, el directivo aprovechó para anunciar que el Club Deportivo y Social Astros ya prepara un par de importantes eventos para el mes de febrero, entre los que destacan la inauguración de su Liga de Béisbol de categoría Primera Fuerza, y la ceremonia de entrega de los Premios Astros, reconocimientos que distinguen a lo más sobresaliente del deporte local.

Soto Zamarrón señaló que actualmente se afinan los detalles de ambos eventos, los cuales servirán como cierre del ciclo de festejos por el 50 aniversario del Club Astros, reafirmando su compromiso con la promoción del deporte y el fortalecimiento de la comunidad deportiva.