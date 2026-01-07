Trailas Teca brilla como el mejor ataque en la Liga Municipal

Luego de tres jornadas disputadas en la categoría Premier Plus de la Liga Municipal, el Miravalle FC ha dejado en claro que su llegada a este circuito ha sido con el pie derecho. La escuadra auriazul se mantiene invicta y, de manera momentánea, comparte el liderato general con el Atlético Oriente, ambos con 7 unidades producto de dos victorias y un empate.

El buen arranque de Miravalle y del conjunto oriental los coloca desde temprano como firmes candidatos en la pelea por el título, mostrando regularidad tanto en resultados como en funcionamiento colectivo.

En el tercer escalón de la tabla aparece Trailas Teca, que suma 5 puntos gracias a un triunfo y dos empates. Más allá de su posición, Trailas se ha consolidado como el mejor ataque de la categoría, con 11 goles anotados en tres encuentros, una cifra que lo mantiene como un rival peligroso para cualquiera.

Por su parte, el campeón defensor Guerreros Oriente no ha tenido el arranque esperado y comparte honores con Colonia Obrera y Necaxa de Estancias, todos con 4 unidades tras registrar un triunfo, un empate y una derrota. Más abajo se ubica Juventus con apenas 2 puntos, mientras que Notaría Maldonado, Sama Construcciones y FC Jumar cierran la clasificación con un solitario punto cada uno.

En el rubro individual, la tabla de goleo también comienza a tomar forma. Brandon Martínez, de Trailas Teca, lidera el departamento con 4 anotaciones, confirmando el poder ofensivo de su equipo. Le siguen Héctor Morado, de Colonia Obrera, y Jaffet Oviedo, del Miravalle FC, ambos con 3 tantos, en una disputa que promete mantenerse intensa a lo largo del campeonato.

Este domingo, el campo "Chavín" Rivera será escenario de una doble cartelera dentro de la cuarta jornada del Torneo Apertura 2026. A las 9:00 de la mañana, Sama Construcciones y Necaxa de Estancias abrirán el telón con un atractivo duelo, al que le sigue el cotejo entre Colonia Obrera y Miravalle, dos horas después.

También a las 9:00 de la mañana, Trailas Teca y Atlético Oriente se enfrentarán en el campo J.P. Renovato, mientras que a las 11:00 horas, Guerreros recibirá a Jumar en la cancha de la Veteranos, a la vez que Juventus y Notaría se enfrentarán en la Unidad Deportiva.