Guadalupe Fraga coordina torneo cuadrangular de fútbol en Monclova

La Liga Mayor de Fútbol comienza a calentar motores de cara a lo que será su primera temporada del 2026, y como parte de su etapa de preparación, este fin de semana llevará a cabo un torneo cuadrangular de carácter amistoso, el cual servirá como antesala al arranque oficial de la justa.

El circuito de balompié para veteranos, coordinado por Guadalupe Fraga, ya se encuentra afinando los últimos detalles para una nueva edición del torneo, y varios de los equipos que lo integran han iniciado con su planificación de pretemporada, programando encuentros de fogueo para llegar en mejor forma al inicio del certamen.

Para este sábado, las canchas de la Escuela Secundaria Número 1 serán la sede de un cuadrangular de preparación, el cual se jugará a partir de las 4:00 de la tarde. Los equipos Real San Francisco, Atlético Español, Ferretera Villarreal y Amigos de Garín serán los encargados de protagonizar esta cartelera futbolística, que marcará la primera jornada de actividades de la Liga Mayor en el 2026. A la hora mencionada se llevará a cabo el sorteo para los partidos correspondientes.

Por su parte, el directivo Guadalupe Fraga informó que el Torneo de Invierno 2026 tiene programado su arranque oficial para el próximo 24 de enero, y contará con la participación aproximada de una decena de equipos. Además de los conjuntos que tomarán parte en el cuadrangular, se espera la presencia de clubes como Deportivo Pegasso, Palmeiras, Médicos y Cruz Azul de San Buena, entre otros habituales del certamen. Fraga añadió que aún existe disponibilidad de espacios para equipos interesados en integrarse a este tradicional circuito de fútbol, el cual continúa consolidándose como una de las opciones más atractivas para jugadores mayores en la región.