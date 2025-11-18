Club Potros avanza a finales U-10 y U-12 en AFAINC 2025

El Club Potros confirmó su presencia en el "súper domingo" de la AFAINC para disputar el campeonato en dos de las tres categorías de la Temporada Infantil 2025.

En encuentro disputado el sábado pasado en Piedras Negras, la escuadra monclovense venció al Club Broncos de Acuña por marcador de 30 puntos contra 0 para conseguir el pase a la final en la división U-10. Derian Pérez Rivas aportó 4 touchdowns y una conversión para liderar el triunfo de los corceles, secundado por Luis Armando Garza con 2 conversiones y Oscar Cadena con una conversión para redondear el resultado. En esta categoría, Potros disputará el título ante Venados.

¿Cuál fue el resultado en la categoría U-12?

Por otro lado, en duelo que se libró el domingo, el invicto Potros se impuso ante Venados de Piedras Negras por marcador de 22 puntos a 8, para avanzar a la final de la categoría U-12. Dicha victoria fue encabezada por Alex Ovalle, Rogelio Martínez, Bastian Gutiérrez y Diego Solís quienes consiguieron un touchdown, mientras que José Flores y Patricio Valdés contribuyeron con conversiones para ampliar la ventaja. El próximo sábado, los corceles buscarán el título para redondear una campaña perfecta, enfrentando en la final a Dragones.

¿Qué pasó con la categoría U-8?

Mientras tanto, en la división U-8, los corceles de la colonia Tecnológico cayeron en la ronda semifinal ante Venados, por marcador de 38-8 en duelo de la fase semifinal.