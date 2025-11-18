Portugal golea a México y lo deja fuera del Mundial Sub-17

La aventura mundialista de la Selección Mexicana Sub-17 llegó a su fin. El equipo cayó estrepitosamente ante Portugal por 5-0 en los Octavos de Final, resultado que terminó por sepultar cualquier aspiración de avanzar y que dejó un sabor amargo para un grupo que soñaba con pelear por el título.

De los cinco encuentros disputados en el torneo, México solo pudo sumar dos triunfos: uno en la fase de grupos frente a Costa de Marfil y otro en dieciseisavos, cuando sorprendió al eliminar a Argentina en penales tras una remontada llena de carácter. Sin embargo, ante Portugal no hubo reacción posible.

¿Qué ocurrió en el partido contra Portugal?

El partido se complicó aún más por las expulsiones de José Navarro —por un codazo— y del portero Santiago López, quien pasó de ser héroe ante Argentina a salir del duelo por una fuerte entrada. Con nueve jugadores en el campo, el Tri terminó por desmoronarse y permitir que el rival ampliara su dominio.

Marcador:

México 0–5 Portugal

0-1 Rafael Quintas (15´)

0-2 Anisio Cabral (48´)

0-3 Zeega (81´)

0-4 Miguel Figueiredo

0-5 Yoan Pereira





¿Cuál fue el desempeño de México en el torneo?

El camino mexicano en el certamen fue irregular. En la fase de grupos sufrió dos derrotas —ante Corea del Sur y Suiza— y solo una victoria, lo que permitió avanzar gracias al criterio de Fair Play. La chispa reapareció contra Argentina, pero el golpe emocional y futbolístico que propinó Portugal dejó al equipo sin capacidad de respuesta.

Pese al descalabro, varios jugadores lograron mostrarse en el torneo, lo que podría abrir oportunidades para su desarrollo profesional. La tarea inmediata será levantarse de esta derrota y continuar su progreso en sus clubes, donde muchos ya han mostrado calidad y carácter.

Resultados de México en el torneo:

· México 1-2 Corea del Sur | Grupos

· México 1-0 Costa de Marfil | Grupos

· Suiza 3-1 México | Grupos

· Argentina 2-2 (4-5 penales) México | Dieciseisavos

· México 0-5 Portugal | Octavos