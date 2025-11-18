Mundial 2026: ya están definidos los 12 cabezas de serie para el sorteo de la fase de grupos

Con el sorteo del Mundial 2026 cada vez más cerca —programado para el 5 de diciembre— ya se conoce la lista completa de selecciones que fungirán como cabezas de serie en la fase de grupos. Aunque todavía restan algunos equipos por asegurar su clasificación tras la última Fecha FIFA de noviembre, el primer bombo está oficialmente definido.

La próxima Copa del Mundo será histórica: por primera vez se disputará en tres países (México, Estados Unidos y Canadá) y también será la primera edición con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos. Cada sector tendrá un cabeza de serie que proviene de los anfitriones o de las selecciones mejor ubicadas en el ranking FIFA.

¿Quiénes serán los cabezas de serie en el sorteo del Mundial 2026?

Además de los tres anfitriones, el listado lo completan nueve potencias del futbol mundial:

- México

- Estados Unidos

- Canadá

- Alemania

- Argentina

- Bélgica

- Brasil

- España

- Francia

- Países Bajos

- Inglaterra

- Portugal

Para México será la cuarta ocasión en su historia como cabeza de serie, tal como ocurrió en 1970, 1986 y 2006.

¿Qué significa el sorteo para las selecciones participantes?

Con los bombos tomando forma, el sorteo del 5 de diciembre marcará el inicio del camino mundialista para las 48 selecciones participantes.