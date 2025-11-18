"El Tri no vuelve a Torreón": molestia interna tras insultos y ambiente hostil en el TSM

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) habría decidido que la Selección Mexicana no regresará a Torreón, luego del tenso y polémico ambiente vivido el sábado en el TSM. Tanto futbolistas como directivos y personal local expresaron su inconformidad por los insultos, abucheos y gritos ofensivos que marcaron la noche.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con testimonios recogidos por Arizpe, la molestia dentro del equipo fue general. Un jugador con el que habló el periodista fue contundente: "Yo por mí no vuelvo", mientras que personal de Torreón calificó el ambiente como "pena ajena".

El problema no fue el desempeño futbolístico —tema en el que cada quien tiene su opinión— sino lo ocurrido en la tribuna. Desde el arranque del partido, una parte de la afición insultó al portero Tala Rangel con el grito de "puto", no por errores en el juego, sino únicamente porque no fue titular Carlos Acevedo, ídolo santista. También se escucharon cánticos de "Fuera Vasco" y abucheos hacia la Selección.

"Lo que encabrona es que les traen juego y se la pasan mentándonos la madre. No aprecian lo que tienen", comentó otro jugador, señalando que las exigencias son parte del futbol, pero no los ataques sin fundamento.

¿Cuál fue la reacción de los involucrados?

En redes sociales, el debate se dividió: algunas voces defendieron la actitud de la afición, mientras otras la criticaron. El usuario Daniel "Ruso" Zamo señaló que los insultos contra el arquero desde el minuto uno no tenían justificación alguna y respondió a quienes argumentan que el precio de los boletos da derecho a cualquier ofensa: "Eso es de villamelones. No había motivos futbolísticos".

La tensión aumentó tras las declaraciones de Raúl Jiménez, quien lamentó ser abucheado jugando como local: "Da tristeza que te abucheen, que griten ´Fuera Vasco´, que le griten ´puto´ al portero. Tal vez por eso nos llevan siempre a Estados Unidos".

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Según otro de los informantes consultados por Arizpe, la dirigencia de la FMF y de la Liga MX quedó decepcionada por lo ocurrido en Torreón. Mikel Arriola habría manifestado sorpresa ante el comportamiento de la afición. La conclusión: el Tri no regresará al TSM.