Club Potros se corona campeón invicto U-14 en Coahuila

El equipo U-14 del Club Potros escribió con letras doradas una página histórica dentro de la Asociación de Football Americano del Norte de Coahuila al proclamarse campeón invicto de la Temporada Juvenil 2026, una hazaña que pocos han logrado dentro del circuito norteño.

Los corceles completaron una campaña perfecta el pasado sábado en el emparrillado del Club Cougars de Piedras Negras, donde galoparon con firmeza al derrotar a Venados por marcador de 28-8, apoderándose del trono de la división menor. Con una ofensiva explosiva y una defensiva que golpeó fuerte desde el primer cuarto, Potros impuso condiciones desde el arranque del encuentro, hasta salir al descanso con una clara ventaja de 20-8.

José Carlos Lazarín fue una auténtica locomotora y se convirtió en la gran figura de la final al cruzar las diagonales en dos ocasiones, comandando el ataque de Potros. Víctor Arreola también brilló con una anotación y una conversión, mientras que Enrique Acosta aportó otro touchdown para seguir ampliando la ventaja guinda. Ya en la recta final del encuentro, Víctor Barboza cerró la cuenta para consumar una coronación categórica. Por parte de Venados, Alan Holguín e Ian López lograron descontar.

Al título de la categoría U-14, Potros sumó el reconocimiento como el Club con mejor desempeño de la Temporada Juvenil 2026 en la AFAINC, mientras que Jesús Ovalle recibió el galardón como líder de anotaciones en la categoría U-18 durante la ceremonia de premiación y clausura.