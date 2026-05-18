¿América Femenil campeón... o Rayadas se derrumbó? La final que destapó una verdad incómoda en la Liga MX Femenil

El tricampeonato del América Femenil ya está escrito en los libros. Un contundente 3-0 sobre Rayadas y un global de 3-1 bastaron para que las Águilas levantaran el título del Clausura 2026 frente a su afición. Pero detrás de la celebración azulcrema hay una pregunta incómoda que nadie quiere responder: ¿América fue tan superior o Monterrey simplemente se cayó sola?

Porque sí, América ganó, remontó y fue contundente. Irene Guerrero abrió el camino antes del descanso, Geyse Ferreira aprovechó otro golpe anímico para ampliar la ventaja y Scarlett Camberos sentenció desde el manchón penal. Tres goles, un estadio explotando y una revancha deportiva consumada.

Rayadas: del "equipo favorito" al colapso mental

Rayadas llegaba con ventaja tras ganar la ida 1-0 en Monterrey. Tenían el marcador a favor, experiencia en finales y el peso de una plantilla acostumbrada a competir por títulos. Sin embargo, en el momento decisivo desaparecieron. Literalmente.

La pregunta es inevitable: ¿cómo un equipo que parecía tener el control terminó siendo borrado de la cancha?

Los errores defensivos, la falta de reacción y una alarmante desconexión futbolística dejaron a Monterrey sin respuestas cuando América aceleró. Y ahí está lo polémico: cuando más se necesitaba el ADN de campeón, Rayadas mostró fragilidad.

América también tenía fantasmas... y los rompió

No se puede minimizar lo del América. Este título tiene sabor a liberación. Las Águilas venían de varias finales perdidas y de cargar con la etiqueta de "equipo que juega bonito, pero no define". Esa narrativa explotó el domingo.

El equipo de Ángel Villacampa no solo remontó una serie complicada, sino que lo hizo con autoridad, intensidad y personalidad. La gran ironía es que el club más criticado por "pechear" finales terminó exhibiendo a un rival que parecía más preparado para el escenario.

La otra polémica: ¿por qué el futbol femenil sigue siendo tratado como "segundo plano"?

Aunque hubo fiesta y campeonato, también surgió una crítica que vuelve cada torneo: el horario de la final. La vuelta se disputó al mediodía, una decisión que muchos consideran una señal de que la Liga MX Femenil todavía no recibe el mismo trato que el futbol varonil. La conversación es incómoda, pero necesaria: si el espectáculo ya está a la altura, ¿por qué el trato institucional no?

El veredicto: América ganó el título, pero también ganó la narrativa.

El América no solo levantó una copa. Le quitó a Rayadas el papel de "equipo dominante", rompió una racha de frustraciones y mandó un mensaje claro: el poder en la Liga MX Femenil vuelve a estar en disputa.

Pero la polémica queda servida: ¿América es el nuevo gigante del futbol femenil mexicano o simplemente aprovechó el peor partido posible de Rayadas?

Porque una cosa es segura: la final dejó campeonas... y también dejó muchas heridas abiertas.