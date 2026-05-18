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Deportivo Ronco se lleva el campeonato de la Liga Municipal de Fútbol

El Deportivo Ronco mostró su poder ofensivo al ganar 5-1 a Deportivo Socorro en la final del Torneo Apertura 2026, disputada en la Unidad Deportiva. Ángel Murillo destacó con un doblete que fue clave para la victoria.

Edson Rojas
Por Edson Rojas - 18 mayo, 2026 - 07:48 p.m.
Deportivo Ronco se lleva el campeonato de la Liga Municipal de Fútbol
La corona de la categoría Segunda Fuerza lucirá en la vitrina del Deportivo Ronco.

El Deportivo Ronco dio una clara exhibición de su poder ofensivo y conquistó el campeonato de la categoría Segunda Fuerza con una goleada de 5-1 sobre Deportivo Socorro, en la gran final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Municipal de Fútbol, disputada el pasado domingo sobre la cancha de la Unidad Deportiva.

 

La escuadra Vinotinto dominó el trámite del partido desde el silbatazo inicial y tuvo la capacidad de ataque para resolver con una holgada ventaja, coronándose sin mayores complicaciones ante el equipo socorrista. El hombre más certero de la tarde fue Ángel Murillo, quien generó constante peligro frente al arco contrario y firmó un doblete que terminó por encaminar la coronación.

 

El Deportivo Ronco no bajó las revoluciones ni siquiera con una clara ventaja en el marcador, sino que siguió atacando con hambre de gol y terminó por desfondar completamente a su adversario. Eduardo Díaz, Jesús Gutiérrez y Edwin Rangel también se hicieron presentes en el marcador para redondear una victoria categórica. Del otro lado, Deportivo Socorro tuvo escasas aproximaciones de peligro y apenas logró salvar el honor con un solitario tanto de José Coronado.

Cuando el árbitro Daniel Montaño decretó el final del encuentro, la cancha se convirtió en una auténtica fiesta. El dirigente Rey Carmona entregó el trofeo de campeón a un Deportivo Ronco que derrochó euforia entre jugadores, cuerpo técnico y porra. Entre abrazos, saltos y cánticos, los nuevos monarcas celebraron una conquista que confirma el gran nivel mostrado durante toda la temporada y que ahora les abre la puerta para encarar el próximo torneo en la división Intermedia.

  • Deportivo Ronco se lleva el campeonato de la Liga Municipal de Fútbol

    Angel Murillo lideró a los roncos al título, al firmar un doblete.

  • Deportivo Ronco se lleva el campeonato de la Liga Municipal de Fútbol

    Al Deportivo Socorro apenas le alcanzó para encontrar el gol de la honra.

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    Deportivo Ronco fue claramente superior en la final y lo reflejó con una goleada.

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