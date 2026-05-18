Deportivo Ronco se lleva el campeonato de la Liga Municipal de Fútbol

El Deportivo Ronco dio una clara exhibición de su poder ofensivo y conquistó el campeonato de la categoría Segunda Fuerza con una goleada de 5-1 sobre Deportivo Socorro, en la gran final del Torneo Apertura 2026 de la Liga Municipal de Fútbol, disputada el pasado domingo sobre la cancha de la Unidad Deportiva.

La escuadra Vinotinto dominó el trámite del partido desde el silbatazo inicial y tuvo la capacidad de ataque para resolver con una holgada ventaja, coronándose sin mayores complicaciones ante el equipo socorrista. El hombre más certero de la tarde fue Ángel Murillo, quien generó constante peligro frente al arco contrario y firmó un doblete que terminó por encaminar la coronación.

El Deportivo Ronco no bajó las revoluciones ni siquiera con una clara ventaja en el marcador, sino que siguió atacando con hambre de gol y terminó por desfondar completamente a su adversario. Eduardo Díaz, Jesús Gutiérrez y Edwin Rangel también se hicieron presentes en el marcador para redondear una victoria categórica. Del otro lado, Deportivo Socorro tuvo escasas aproximaciones de peligro y apenas logró salvar el honor con un solitario tanto de José Coronado.

Cuando el árbitro Daniel Montaño decretó el final del encuentro, la cancha se convirtió en una auténtica fiesta. El dirigente Rey Carmona entregó el trofeo de campeón a un Deportivo Ronco que derrochó euforia entre jugadores, cuerpo técnico y porra. Entre abrazos, saltos y cánticos, los nuevos monarcas celebraron una conquista que confirma el gran nivel mostrado durante toda la temporada y que ahora les abre la puerta para encarar el próximo torneo en la división Intermedia.