¿Ganó el Real Madrid... o solo maquilló el fracaso? El 1-0 ante Sevilla deja más dudas que aplausos

El Real Madrid volvió a ganar, sí. Pero en el Santiago Bernabéu —y sobre todo entre los aficionados más críticos— hay triunfos que saben a derrota. La victoria por 1-0 frente al Sevilla en la Jornada 37 de LaLiga dejó tres puntos, una sonrisa discreta y una pregunta incómoda: ¿de verdad este equipo está para presumir victorias mínimas cuando la temporada ya se escapó de las manos?

El único gol del partido llegó temprano, cortesía de Vinícius Júnior al minuto 14, tras una asistencia de Kylian Mbappé. La jugada fue efectiva, elegante y suficiente para liquidar un encuentro sin demasiada intensidad. Pero también expuso una realidad incómoda: este Madrid parece vivir de chispazos individuales y no de una identidad colectiva convincente.

El Real Madrid se impone al Sevilla con un gol de Vinícius Júnior.

Y aquí viene lo polémico. Porque aunque los merengues amarraron el segundo lugar de la tabla con 83 puntos, la narrativa de "temporada digna" empieza a sonar forzada. El campeón ya está definido y el Madrid terminó otra vez mirando desde abajo al Barcelona, sin capacidad real de pelear hasta el final. Ganarle al Sevilla —un equipo que jugó gran parte del torneo preocupado por no descender— no necesariamente es un síntoma de grandeza.

Más aún: el partido dejó sensaciones encontradas. Mientras el marcador favorecía a los blancos, hubo sectores que señalaron que el Sevilla generó momentos de peligro y que el Madrid volvió a mostrar una versión gris, sin hambre competitiva. Incluso hubo polémica por una posible falta previa en la jugada del gol y un tanto anulado a Mbappé que nunca terminó de cambiar la narrativa del encuentro.

La afición cuestiona la calidad del juego del Madrid tras la victoria.

El verdadero debate no es el 1-0. El debate es si este Real Madrid está normalizando la mediocridad competitiva bajo el discurso de "al menos somos segundos". Un club acostumbrado a dominar Europa y España difícilmente puede vender como éxito una campaña donde los títulos se esfumaron antes de tiempo, el vestuario estuvo rodeado de rumores y las decisiones técnicas generaron más preguntas que respuestas. De hecho, el entorno madridista ya especula con cambios fuertes en el banquillo para la próxima temporada.

El triunfo deja más dudas que certezas sobre el futuro del equipo.

El triunfo ante Sevilla sirve para las estadísticas. Pero para la exigencia histórica del Madrid, quizá sea apenas un parche elegante sobre una temporada que dejó mucho más ruido que gloria.

La pregunta queda abierta: ¿la afición debe aplaudir el resultado... o exigir mucho más?