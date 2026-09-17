Club Potros Monclova se alista para debutar en la Temporada Infantil 2026

El Club Potros continúa afinando detalles y acelerando su preparación rumbo a la Temporada Infantil 2026 de la Asociación de Football Americano del Norte de Coahuila, competencia en la que los corceles de Monclova harán su debut oficial el próximo domingo 27 de septiembre.

De acuerdo con el calendario regular, la escuadra guinda abrirá campaña en casa, sobre el emparrillado de la colonia Tecnológico, donde recibirá al Club Águilas de Piedras Negras. En la segunda jornada, Potros tomará carretera rumbo a la frontera norte del estado para medirse al Club Cougars, para luego regresar a casa en la tercera fecha y enfrentar al Club Osos de Allende.

El calendario contempla una exigente gira para los monclovenses, quienes viajarán a Nueva Rosita en la cuarta jornada para enfrentar al Club Armadillos el sábado 17 de octubre. Posteriormente, en la fecha 5, visitarán a Broncos de Acuña, mientras que en la sexta jornada volverán a Monclova para hacerle los honores al Club Dragones de Piedras Negras y, después, visitar a Venados de Piedras Negras en la semana 7.

En la recta final, Potros tendrá descanso en la octava y penúltima jornada, antes de cerrar la fase regular como visitante ante el Club Vaqueros de Acuña. De esta manera, los corceles disputarán 3 jornadas como locales y 5 en calidad de visitantes, además de que serán anfitriones de la gran final, programada para el domingo 5 de diciembre, donde se bajará el telón de la Temporada 2026 de la AFAINC.