Jaime Serna convoca a reunión para el Torneo de Clausura 2026 en Frontera

La Liga Intermunicipal de Fútbol de Frontera ya mueve sus piezas rumbo al Torneo de Clausura 2026 y esta tarde celebrará una importante junta previa para afinar los detalles de la nueva campaña.

En punto de las 6:00 de la tarde, la directiva encabezada por Jaime Serna recibirá a los representantes de los equipos en el Salón de Pensionados de Frontera, donde se desarrollará una reunión más para continuar con los preparativos del próximo torneo.

Durante la junta, la dirigencia del circuito recibirá solicitudes de registro y listas de jugadores, además de someter a revisión el reglamento interno y atender otros asuntos de interés general para los participantes de la competencia.

El arranque del Clausura 2026 está previsto para los primeros días de octubre, con actividad en las tradicionales categorías Especial, Primera "A" y Primera "B". El circuito mantendrá una atractiva bolsa económica de premiación, además de trofeos para campeones de liga y copa, subcampeones y líderes de goleo de cada división.