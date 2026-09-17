Rafa Márquez tendría dos bajas sensibles para su primera convocatoria con el Tri

Rafa Márquez está cerca de presentar su primera convocatoria como entrenador de la Selección Mexicana, pero todo apunta a que tendrá que prescindir de dos futbolistas importantes: Raúl Jiménez y Julián Quiñones.

El primer llamado de Márquez corresponde a la fecha FIFA que se desarrollará del 21 de septiembre al 6 de octubre, periodo en el que el conjunto mexicano disputará cuatro encuentros. Por ello, el técnico ya tendría definidos a sus primeros seleccionados, aunque las lesiones modificarían parte de sus planes.

Desde su presentación, Márquez explicó que dispone de una lista de al menos 60 jugadores para desarrollar su proceso rumbo al Mundial de 2030. Dentro de ese grupo se encuentra buena parte de la base que acompañó a Javier Aguirre en la Copa del Mundo de este año, donde Jiménez y Quiñones tuvieron actuaciones destacadas.

Raúl Jiménez, fuera por una lesión de rodilla

El delantero de los Wolves sufrió una lesión en la rodilla durante el partido ante Everton. César Peixoto, entrenador del equipo, confirmó que el problema no es considerado grave, aunque estimó que el atacante estará fuera entre dos y cuatro semanas.

"No es una lesión muscular, pero tiene una pequeña lesión en la rodilla y estaremos sin él durante algunas semanas", declaró Peixoto, quien también destacó la importancia de Jiménez para el conjunto inglés.

Con ese periodo de recuperación, el delantero no estaría disponible para formar parte del primer llamado de Márquez.

Julián Quiñones también se recuperaría con su club

La situación de Julián Quiñones es distinta. El atacante presentó molestias musculares y, de acuerdo con información de Gibrán Araige para TUDN, se tomó la decisión de que continúe su recuperación con su equipo.

"En el último partido salió de cambio con una molestia muscular, será valorado en su club y se ha tomado la decisión de que haga la recuperación en su equipo", reportó el periodista.

De esta manera, Márquez tendría que iniciar su etapa al frente del Tricolor sin dos jugadores que forman parte de la base contemplada para su proceso.

La primera lista se conocería este jueves

Si no surge algún cambio, la primera convocatoria de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana será anunciada este jueves 17 de septiembre.

Será el comienzo de un proceso que tiene como objetivo extenderse hasta el Mundial de 2030. Sin embargo, el propio contexto de esta primera lista hace que todavía sea prematuro sacar conclusiones sobre los planes definitivos del nuevo entrenador.